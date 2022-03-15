Не обляпайтесь, ублюдки: россияне получили желанный СССР

С каждым днем государство-агрессор Россия становится более похожим на своего кровавого предшественника под названием СССР. Однако речь идет вовсе не о мнимом геополитическом "величии", а сугубо об усилении изоляции и репрессий.

Возвращение в "Совок"

В России планируется ужесточить наказание за продажу и покупку валюты на черном рынке.

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Законопроект еще готовится, но депутаты Госдумы говорят, что наказание может достигать 5-10 лет тюрьмы за покупку валюты.

На самом деле – все честно

Российские "совкодро*еры" последние годы постоянно ныли и ныли при СССР. Мол, тогда жилось лучше.

Теперь они обладают этой реальностью. Напомню, при "совке" за наличие валюты сажали в тюрьмы и даже расстреливали.

И постепенно желания россиян сбываются. С каждым днем ​​они возвращаются в СССР. Но не в относительно сытые 70-е, а репрессивные 30-50-е. С тираном, железным занавесом, цензурой, репрессиями и пустыми полками.

Жрайте – не обляпайтесь, ублюдки.

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