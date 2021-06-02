Не хватает обоснования, – в ООН критически оценили закрытие каналов Медведчука

По закрытию в Украине телеканалов, контроль которых связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, высказались в ООН. Там, в частности, говорят что такой шаг украинской власти был не вполне обоснованным.

Решение Зеленского и СНБО, мол, противоречит международным стандартам в области прав человека. Об этом говорится в отчете управления Верховного комиссара ООН по правам человека за период с 1 февраля по 30 апреля 2021 года.

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Решению о закрытии каналов в Украине "не хватает обоснования"

Отчет управления ООН по правам человека опубликован 1 июня, а охватывает он период 1 февраля – 30 апреля. Среди прочего в документе затронули и тему закрытия в Украине телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Напомним, формальным владельцем этих СМИ является народный депутат из фракции пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Верховной Раде Тарас Козак. Однако фактически контролирует их именно Виктор Медведчук.

Обоих, к слову, правоохранители подозревают в государственной измене.

В ООН напомнили, что 2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский своей подписью подтвердил решение СНБО ввести санкции против Тараса Козака и его компаний.



Что следует помнить о санкциях СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала

"Это привело к закрытию 3 телевизионных каналов ("112 Украина", NewsOne и ZiK), которые воспринимают как пророссийские", – констатировали в отчете управления по правам человека. И вот как там оценили этот факт:

"Это решение противоречит международным стандартам прав человека, ведь ему не хватает обоснования необходимости и пропорциональности, и его не принял независимый орган власти".

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