Не общались более 4 лет: Путин заявил о готовности к встрече с Трампом

Владимир Путин заявил, что не общался с Дональдом Трампом более 4 лет. Впрочем, глава Кремля выразил готовность встретиться с новоизбранным президентом США.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Путина во время прямой линии. Он также заявил, что Россия стала еще более сильной угрозой для США.

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Как Путин прокомментировал встречу с Трампом

Во время прямой линии Путина американский журналист заявил, что когда глава Кремля встретится с Трампом, он будет слабым лидером по сравнению с республиканцем.

На это Путин ответил, что не знает, когда состоится их встреча с Трампом, впрочем, он заявил о готовности к ней. Российский диктор также отметил, что не общался с новоизбранным президентом США более 4 лет.

Вы сказали, что этот разговор состоится, когда я буду в каком-то ослабленном состоянии. Вам и тем людям, которые платят вам зарплату в США, очень хотелось бы, чтобы Россия была в ослабленном положении. Я считаю, что мы стали намного сильнее за предыдущие два-три года,

– заявил Путин.

Он также добавил, что Россия стала суверенной страной и мало от кого зависит и продолжает укреплять свою обороноспособность.