Не оказали медицинскую помощь президенту: полиция проверяет окружение Милоша Земана

В октябре в Чехии экстренно госпитализировали президента Милоша Земана. По состоянию здоровья глава государства больше не может выполнять свои обязанности. Тем временем правоохранители проверяют, вовремя ли Земану оказали медицинскую помощь.

Свое расследование начало Национальное управление по борьбе с организованной преступностью Чехии. Под подозрением – окружение Милоша Земана.

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Подпись Земана на документах могли подделать

Правоохранители предполагают, что президенту могли не оказать своевременную медицинскую помощь. Также есть версия, что подпись Земана на документах могла быть подделана.

Речь идет о приказе о созыве новой Палаты депутатов на 8 ноября. Детали расследования чешская прокуратура не оглашает. Однако прокуроры уточнили, что если подозреваемых признают виновными, то им может грозить до 2 лет лишения свободы.

Сейчас идет начальная фаза досудебного процесса, которая теперь известна как скрининг. Целью расследования является выяснение и проверка фактов, которые могут свидетельствовать о совершении преступления,

– сообщил представитель прокуратуры Праги Алеш Цимбала.

Представители Земана продемонстрировали видео из больницы

Отметим, что в больнице Земан оказался 10 октября. А лишь 21-го представители его офиса продемонстрировали видео, на котором присутствует глава государства. На кадрах видно, что Земан – очень измотан, он подписывает документ, едва держа в руке ручку. Однако это, говорят в окружении Земана, свидетельствует, что приказ о созыве парламента он подписал сам.

В офисе президента говорят, что манипуляций не было

Глава офиса президента Вратислав Минар заверил, что никаких манипуляций из-за состояния Земана не было, мол, отстранение его от обязанностей главы государства происходит по закону.

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Плохо 77-летнему Земану стало на государственной даче в Ланах – после встречи с премьером Андреем Бабишем. Из машины скорой помощи президента выносили уже в крайне тяжелом состоянии. Причиной этого стала болезнь печени.