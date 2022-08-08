Не останется тлеющий или замороженный конфликт – только очевидный проигрыш агрессора, – Зеленский

Украинские защитники продолжают героически сражаться с российскими оккупантами. Эта война не будет замороженной или тлеющей, а завершится полным поражением страны-агрессора.

Об этом во время своего вечернего обращения 8 августа рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что все предыдущие войны, которые начинала россия, имели разный масштаб и характер, но единый смысл. Ведь все они начались, потому что региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали.

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Война завершится проигрышем россии

Президент подчеркнул, что принцип превентивности в международных отношениях – необходим. Именно на нем долго настаивала Украина, еще до 24 февраля и полномасштабного российского вторжения.

"Если уже понятно, что какое-то государство готовит агрессию – несправедливую, неспровоцированную, незаконную, то реакция мира на ее подготовку должна быть такой же, как и на произошедшую агрессию", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства считает, что в таком случае не следует ждать ударов и жертв – необходимо действовать для недопущения войны.

После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликтов. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии,

– заявил президент.

Он добавил, что это важно не только для справедливости. Ведь ограничителями против любой войны являются лишь очевидный проигрыш агрессора, потеря им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за вторжение.

"Именно над этим работают наши дипломаты, Офис, чиновники и абсолютно все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию", – добавил Зеленский.

По его словам, защищая государство, украинцы автоматически защищают и всех, кому уже угрожала или может угрожать страна-террорист. И, конечно же, самый большой вклад сейчас вносят военные – все украинские Герои, которые ломают на поле боя российскую террористическую машину.

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