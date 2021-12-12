"Не отдали зарубежные активы": Путин высказал Украине новые претензии

Президент государства-агрессора выдал новое обвинение в сторону Украины. На этот раз Владимир Путин заявил, что наша страна якобы не передала зарубежное имущество СССР.

По словам Владимира Путина, Россия погасила все долги СССР. Однако есть активы, которые якобы Украина не вернула. Об этом глава Кремля заявил в пропагандистском фильме.

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Россия якобы погасила долги за все республики СССР

Владимир Путин заявил, что после распада СССР Россия якобы взяла на себя обязательство погасить все долги стран, входивших в состав союза.

По словам главы Кремля, постсоветские страны должны были передать России за это зарубежные активы СССР. Однако Путин утверждает, что Украина этого так и не сделала.

Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили это обязательство по передаче своих зарубежных активов. Например, Украина до сих пор этого не сделала,

– заявил Путин.

Последние заявления Путина по Украине

Президент России Владимир Путин неоднократно комментировал вопросы членства Украины в НАТО как угрозу для Кремля. В частности, Путин пожаловался на "недружелюбное отношение" Альянса к России.

Вопрос вторжения России в Украину, о котором с осени говорят западные СМИ, российский президент назвал "провокационным".

Именно угроза вторжения была одной из тем разговора Путина с президентом США Джо Байденом. В Кремле заявили, что лидер Белого дома не пугал Путина, но угрожал финансовой изоляцией.

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Россия выплачивала долги СССР до 2017 года. По информации российского Минфина, в августе 2017 года была произведена последняя выплата – 125,2 миллиона долларов Боснии и Генцеговине.