Не отсиживайся в Чечне, возглавляй штурм Киева, – Геращенко пригласил Кадырова в Украину

"Грозный" Рамзан Кадыров рассказывает в своем инстаграме о непобедимости своих бойцов и "гарантировал безопасность" украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Но почему-то приезжать в Украину глава чеченцев боится.

ВСУ разрушили мифы как о "сильной русской армии", так и о непобедимости "кадыровцев". Чеченцы собирались штурмовать Киев, но после атаки украинских героев от них остался только пепел.

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Геращенко пригласил Кадырова в Украину

Глава чеченцев Рамзан Кадыров сначала заявлял, что "его ребята не получили ранения", а затем заговорил о потерях. Затем он в приступе какой-то горячке предложил Владимиру Зеленскому связаться с ним: он гарантирует украинскому президенту безопасность и "переговоры с Путиным". Храбрый Кадыров только в инстаграме – возглавлять своих бойцов и самому становиться "потерей, которой нет", он пока не торопится.

Антон Геращенко публично обратился к Кадырову и призвал показать свое мастерство на поле битвы, а не в социальной сети.

Чего ты отсиживаешься в Чечне? Приезжай к нам в Украину. Возглавь штурм Киева, Харькова или Мариуполя и покажи свое мастерство и преданность Путину не в Instagram, а на поле битвы!

– написал Геращенко.

Также бывший замминистра МВД добавил, что не стоит бояться басен о чеченцах, ведь "наши пули, "Грады", арта, ПТУРы, разбивают их как и всех других оккупантов".

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