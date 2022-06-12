Владимир Зеленский сообщил, что после ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении к украинцам, передает 24 канал.
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Президент Украины отметил, что не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других русских ударов. Это террор.
Среди пострадавших девочка – ей 12 лет. Она из Харькова. Она уехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской армии,
– рассказал Владимир Зеленский.
"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети. Дети. Ранены и убиты российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.
Что известно по ракетному удару в Тернопольской области: последние новости
- Российские кафиры вечером 11 июня выпустили 4 ракеты из акватории Черного моря по Чертковщине и попали в военный объект и объекты гражданской инфраструктуры.
- В результате ракетных вражеских ударов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали 4 пятиэтажных дома . Также из-за детонации повреждена газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили.
- В правоохранительных органах утверждают, что на объекте, по которому избивали россияне, не было никакого вооружения.
- В результате пострадали 22 человека. Среди пострадавших есть 7 женщин и 12-летняя девочка. Об этом на брифинге рассказал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. Кроме того, под завалами нашли двоих несовершеннолетних, говорят местные власти. Одному ребенку пришлось накладывать швы
- Была информация, что люди начали массово покидать город после взрывов. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш на брифинге назвал это фейком.
- Видео момента запуска ракет опубликовал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Эти кадры являются подтверждением преступлений русской армии против гражданского населения Украины. Ведь большинство пострадавших в результате атаки по Чорткову – мирные жители и дети.
Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского за 12 сентября