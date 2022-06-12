Владимир Зеленский сообщил, что после ракетного удара по Тернопольской области в больницах до сих пор находятся 10 человек. Об этом он рассказал в своем вечернем обращении к украинцам, передает 24 канал.

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Президент Украины отметил, что не было ни одного тактического или стратегического смысла в этом ударе. Как и в абсолютном большинстве других русских ударов. Это террор.

Среди пострадавших девочка – ей 12 лет. Она из Харькова. Она уехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской армии,

– рассказал Владимир Зеленский.

"Именно такие факты теперь будут определять восприятие России в мире. Не Петр I, не Лев Толстой, а дети. Дети. Ранены и убиты российскими ударами", - подчеркнул Зеленский.

Что известно по ракетному удару в Тернопольской области: последние новости

Российские кафиры вечером 11 июня выпустили 4 ракеты из акватории Черного моря по Чертковщине и попали в военный объект и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате ракетных вражеских ударов частично разрушены военные и гражданские объекты. Пострадали 4 пятиэтажных дома . Также из-за детонации повреждена газовая труба, в результате чего произошла утечка газа и возгорание. Поставки газа в Чортков сразу остановили.

В правоохранительных органах утверждают, что на объекте, по которому избивали россияне, не было никакого вооружения.

В результате пострадали 22 человека. Среди пострадавших есть 7 женщин и 12-летняя девочка. Об этом на брифинге рассказал глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш. Кроме того, под завалами нашли двоих несовершеннолетних, говорят местные власти. Одному ребенку пришлось накладывать швы

Была информация, что люди начали массово покидать город после взрывов. Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш на брифинге назвал это фейком.

Видео момента запуска ракет опубликовал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Эти кадры являются подтверждением преступлений русской армии против гражданского населения Украины. Ведь большинство пострадавших в результате атаки по Чорткову – мирные жители и дети.

Смотрите вечернее обращение Владимира Зеленского за 12 сентября