Володимир Зеленський повідомив, що після ракетного удару по Тернопільській області в лікарнях досі перебуває 10 людей. Про це він розповів у своєму вечірньому зверненні до українців, передає 24 канал.

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Президент України зазначив, що не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу в цьому ударі. Як і в абсолютній більшості інших російських ударів. Це терор.

Серед постраждалих дівчинка – їй 12 років. Вона з Харкова. Вона поїхала на Тернопільщину, щоб врятуватися від російської армії,

– розповів Володимир Зеленський.

"Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти. Діти. Поранені та вбиті російськими ударами", – наголосив Зеленський.

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Російські окупанти ввечері 11 червня випустили 4 ракети з акваторії Чорного моря по Чортківщині й поцілили у військовий об'єкт та об'єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок ракетних ворожих ударів частково зруйновано військовий та цивільні об'єкти. Постраждали 4 п'ятиповерхових будинків. Також через детонацію пошкоджено газову трубу, внаслідок чого трапився витік газу та загоряння. Постачання газу до Чорткова одразу зупинили.

У правоохоронних органах стверджують, що на об'єкті, по якому били росіяни, не було ніякого озброєння.

Унаслідок цього постраждали 22 людини. Серед постраждалих є 7 жінок та 12-річна дівчинка. Про це на брифінгу розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Крім того, під завалами знайшли двох неповнолітніх, каже місцева влада. Одній дитині довелось накладати шви

Була інформація, що люди почали масово покидати місто після вибухів. Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу назвав це фейком.

Відео моменту запуску ракет опублікував речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Ці кадри є доказом злочинів російської армії проти цивільного населення України. Адже більшість постраждалих внаслідок атаки по Чорткову – мирні мешканці та діти.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського за 12 вересня