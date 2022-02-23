Не планируем, – Кулеба отверг сценарий эвакуации Харькова и Мариуполя

Украина не намерена эвакуировать население Харькова и Мариуполя. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава украинского МИД сообщил об этом 22 февраля. Он отвечал на вопросы журналистов в ходе совместного брифинга с главой Госдепа США, пишет 24 канал.

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Кулеба отверг эвакуацию Харькова и Мариуполя

Когда чиновника спросили о том, планирует ли, возможно, Украина, эвакуацию таких городов как Харьков и Мариуполь, он сразу же возразил. Министр иностранных дел пояснил, что у нашего государства есть 2 плана.

План "А" – использовать все дипломатические возможности, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую агрессию.

План "Б" – воевать за каждый дюйм украинской территории. "И бороться, пока мы не победим", – добавил он.

Антироссийские протесты в этих городах

Вечером 22 февраля после дерзких заявлений из Москвы о признании боевиков за пределами оккупированных территорий жители Мариуполя вышли на улицы родного города. Они продемонстрировали, что готовы бороться против Путина.

В начале месяца патриотический "Марш единства" прошел в Харькове. Более 5 тысяч человек объединились, чтобы продемонстрировать, что их город – это Украина, а Путина там никто не ждет и не боится.

Кулеба опроверг эвакуацию Харькова и Мариуполя: смотрите видео