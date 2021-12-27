Не платит коммуналку за "крымскую квартиру": оккупанты хотят задержать Зеленского
Источник:телеграм "Sputnik Ближнее зарубежье"
В оккупированном Крыму заявили, что Владимир Зеленский не платит коммунальные услуги за квартиру недалеко от Ялты. Глава оккупационной администрации полуострова пригрозил Президенту Украины.
В частности, Сергей Аксенов заявил, что они хотят подать на Зеленского в суд. Об этом представитель оккупационных властей рассказал в интервью российскому изданию.
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Оккупационные власти Крыма хотят задержать Зеленского из-за неуплаты коммунальных услуг
Меня они хотят арестовать за что-то. Вот и мы задержим его как должника. В случае прибытия в Крым,
– заявил Аксенов.
Более того, оккупационные власти заявили, что будут подавать на Владимира Зеленского в суд. В частности, по словам оккупантов, говорится об ориентировочно 6 тысячах рублей каждый месяц.
Кстати, о том, что Зеленский не оплачивал коммунальные услуги, оккупанты начали говорить еще в сентябре 2021 года. В частности, они говорили о неуплате за 2 месяца и начали угрожать судом. Более того, пугали, якобы – если оплаты не будет – подадут в суд, а дальше – до продажи недалеко.Обратите внимание! В декларации президента говорится о владении недвижимостью в Ялте. В частности, она принадлежит жене Елене Зеленской. Известно также, что квартира площадью 129 квадратных метров. По оценке, указанной в документе, ее стоимость составляет 1 миллион 300 тысяч гривен. Также Зеленская владеет там паркоместом.
В ОП отвечали на запрос по оплате коммуналки в Крыму
В феврале 2021 года оккупационные власти Крыма заявили, что задолженности у Елены Зеленской по коммунальным платежам нет.
В июне 2021 года в Офисе Президента ответили на запрос издания "Крым.Реалии", действительно ли Елена Зеленская оплачивает коммунальные услуги в Крыму.
Первая леди Украины Елена Зеленская не является органом государственной власти или иным субъектом властных полномочий, формирующим государственную политику по каким-либо вопросам, а Офис Президента не является распорядителем запрашиваемой вами в письме информации,
– ответили в ОП.
Там отметили также: "Крым – это украинская территория, которая обязательно будет возвращена под контроль Украины, а все граждане Украины, которые приобрели собственность в Крыму до 2014 года на законных основаниях, имеют право сохранять ее".
Коротко о деле против Сергея Аксенова в Украине
- В ноябре 2020 года Киевский апелляционный суд принял решение, согласно которому разрешил задержать приспешника крымских оккупантов Сергея Аксенова. Его обвиняют в сепаратизме и терроризме.
- В частности представителю оккупационной власти инкриминируют действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват власти в государстве, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, захват государственных или общественных зданий, блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия, создание, руководство преступным сообществом или организацией или участие в ней.
- Известно, что Аксенов родился в Молдове, учился в Симферопольском высшем военно-политическом строительном училище. В 2003 году получил гражданство России.