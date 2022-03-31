Не поедут в Сызрань и Воркуту: Россия запретила въезд руководству ЕС

Министерство иностранных дел России "жестко ответило" на санкции Евросоюза. Ведомство запретило въезд в страну высшему руководству ЕС.

Теперь высшее руководство ЕС и большинство депутатов Европейского парламента не смогут посетить Россию. Соответствующая информация появилась на сайте Министерства иностранных дел России.

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Согласно сообщению МИД России, "ограничения" коснулись чиновников, "продвигающих антироссийскую политику".

Ограничения распространены на высшее руководство Европейского союза, в том числе ряд еврокомиссаров и начальников военных структур ЕС, а также большинство депутатов Европейского парламента, которые продвигают антироссийскую политику,

– говорится в сообщении министерства.

Это еще не все: Россия создала отдельный "черный список"

МИД России внесло в "черный список" не только членов Европарламента, но и представителей правительств и парламентов ряда стран ЕС, общественных деятелей и работников СМИ, которые "несут персональную ответственность за продвижение незаконных антироссийских санкций".

Сам "черный список" еще не был опубликован.

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