Тепер найвище керівництво ЄС і більшість депутатів Європейського парламенту не зможуть відвідати Росію. Відповідна інформація з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ Росії.

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Згідно з повідомленням МЗС Росії, "обмеження" торкнулися чиновників, які "просувають антиросійську політику".

Обмеження поширені на найвище керівництво Європейського союзу, у тому числі низку єврокомісарів та начальників військових структур ЄС, а також переважну більшість депутатів Європейського парламенту, які просувають антиросійську політику,

– йдеться у повідомленні міністерства.

Це ще не все: Росія створила окремий "чорний список"

МЗС Росії внесло до "чорного списку" не лише членів Європарламенту, а й представників урядів і парламентів низки країн ЄС, громадських діячів і працівників ЗМІ, які "несуть персональну відповідальність за просування незаконних антиросійських санкцій".

Сам "чорний список" ще не опублікували.

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