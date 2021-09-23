Не понравились названия: в Сумах пьяный мужчина разбил ювелирные магазины и банки
Источник:Нацполиция
В Сумах местный житель в нетрезвом состоянии разбил окна и двери в нескольких ювелирных магазинах и банках. Свои действия он объяснил тем, что ему не понравились названия заведений.
В полицию сообщение о разбитых окнах и дверях ювелирных магазинов и банков, поступило ночью 22 сентября.
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Полиция нашла злоумышленника
Правоохранители начали опрашивать возможных свидетелей, просматривали камеры видеонаблюдения, определяли направление движения злоумышленника.
Утром 23 сентября мужчину нашли. Им оказался 35-летний житель Сум.
Злоумышленника задержали / Фото Нацполиции
Мужчина объяснил, почему крушил здания
Выяснилось, что после распития спиртных напитков со своим товарищем, мужчина вышел на улицу и начал крушить окна и двери ювелирных магазинов и банков, которые случались на его пути.
Впоследствии к нему присоединился его друг. Вместе они разбили еще и шлагбаум в центре города и расположенные неподалеку камеры видеонаблюдения. Следствие также установило, что накануне сумчанин самостоятельно разбил стекло еще в 4 таких заведениях.
Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему не понравились их названия, поэтому он и решил их разбить.
Мужчина крушил банки и магазины из-за их названий / Фото Нацполиции
Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.