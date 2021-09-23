Не понравились названия: в Сумах пьяный мужчина разбил ювелирные магазины и банки

В Сумах местный житель в нетрезвом состоянии разбил окна и двери в нескольких ювелирных магазинах и банках. Свои действия он объяснил тем, что ему не понравились названия заведений.

В полицию сообщение о разбитых окнах и дверях ювелирных магазинов и банков, поступило ночью 22 сентября.

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Полиция нашла злоумышленника

Правоохранители начали опрашивать возможных свидетелей, просматривали камеры видеонаблюдения, определяли направление движения злоумышленника.

Утром 23 сентября мужчину нашли. Им оказался 35-летний житель Сум.



Злоумышленника задержали / Фото Нацполиции

Мужчина объяснил, почему крушил здания

Выяснилось, что после распития спиртных напитков со своим товарищем, мужчина вышел на улицу и начал крушить окна и двери ювелирных магазинов и банков, которые случались на его пути.

Впоследствии к нему присоединился его друг. Вместе они разбили еще и шлагбаум в центре города и расположенные неподалеку камеры видеонаблюдения. Следствие также установило, что накануне сумчанин самостоятельно разбил стекло еще в 4 таких заведениях.

Свои действия злоумышленник объяснил тем, что ему не понравились их названия, поэтому он и решил их разбить.



Мужчина крушил банки и магазины из-за их названий / Фото Нацполиции

Злоумышленнику грозит до 4 лет тюрьмы

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.



Камеры наблюдения зафиксировали мужчину / Фото Нацполиции