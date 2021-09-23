До правоохоронців повідомлення про потрощені вікна та двері ювелірних магазинів і банків, надійшло вночі 22 вересня.

Читайте також Вкрав авто, аби не йти додому пішки: курйозний злочин на Тернопільщині

Поліція знайшла зловмисника

Правоохоронці почали опитувати можливих свідків, переглядали камери відеоспостереження, визначали напрямок руху зловмисника.

Вранці 23 вересня чоловіка знайшли. Ним виявився 35-річний житель Сум.



Зловмисника затримали / Фото Нацполіції

Чоловік пояснив, чому трощив будівлі

З'ясувалося, що після розпивання спиртних напоїв зі своїм товаришем, чоловік вийшов на вулицю та почав трощити вікна та двері у ювелірних магазинах та банках, які траплялися на його шляху.

Згодом до нього долучився його друг. Разом вони розбили ще й шлагбаум у центрі міста і розташовані неподалік камери відеоспостереження. Слідство також встановило, що напередодні сумчанин самотужки розтрощив скло ще в 4 таких закладах.

Свої дії зловмисник пояснив тим, що йому не сподобалися їхні назви, тож і вирішив їх розбити.



Чоловік трощив банки та магазини через їхню назву / Фото Нацполіції

Зловмиснику загрожує до 4 років тюрми

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.



камери спостереження зафіксували чоловіка / Фото Нацполіції