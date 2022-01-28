Не пошлю туда войска, – Лукашенко говорит, что не будет воевать на территории Украины

Александр Лукашенко заявил, что не пришлет белорусскую армию воевать на территории Украины. Самопровозглашенный президент Беларуси аргументировал это тем, что он "мирный человек".

Такое заявление Лукашенко сделал, обращаясь с посланием к народу и парламенту Беларуси.

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Белорусский лидер заявил, что не пришлет белорусскую армию воевать на чужой территории, поскольку ее главная цель – защита страны.

Я нигде и никогда не говорил и не скажу, что пошлю (армию – 24 канал) на чужую территорию против какого-то народа. Вы вспомнили Украину, – упаси меня Господь воевать против этого народа,

– сказал Лукашенко.

Лидер Белоруссии подчеркнул, что белорусская армия никогда не будет источником войны.

Чем ситуация на границе Украины сейчас отличается от угрозы весной

Как заявил министр обороны Алексей Резников, последние месяцы информационное пространство взрывается от заявлений о возможном вторжении России в Украину. Однако сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые бы заметно отличались от того, что происходило весной 2021 года.

Единственное отличие в военном плане – ситуация в Беларуси. В то же время, как подчеркнул Резников, Украина внимательно следит за этим фактором.

Что отличается кардинально? Это интенсивность гибридных мероприятий, а особенно информационных. А также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию,

– пояснил министр обороны Украины.

Угроза российского вторжения: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западных СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

В Вашингтоне видит признаки того, что Москва применит силу против Украины до середины февраля. В то же время США заявили, что Запад готов реагировать на различные сценарии. На фоне этого многие страны ЕС и Штаты активизировали свою поддержку нашей стране.

Одна часть наших союзников передает украинским бойцам оружие и технику, другая часть – помогают материально. Владимир Зеленский ранее обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируема нашими бойцами.

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