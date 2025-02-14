"Не последняя": Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Вэнсом

В Мюнхене во время конференции Зеленский встретился с Вэнсом. Президент привел детали.

Что известно

По словам Зеленского, встреча с Вэнсом прошла хорошо. Но впереди будут еще новые встречи.

Украинский президент сказал, что надо больше работать.

У нас был хороший разговор сегодня, наша первая встреча, не последняя, я уверен. И действительно, нам нужно больше говорить, больше работать и готовить план, как остановить Путина и закончить войну,

– высказался гарант.