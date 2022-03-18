Не поздно сменить позицию, Nestle, – Кулеба показал, что спонсирует компания, работая в России
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Очень многие международные компании перестали работать в России из-за ее вторжения в Украину. Однако в Nestle до сих пор от этого не отказались.
Цивилизованный мир не хочет спонсировать войну, в которой убивают мирное население. За 22 дня российские оккупанты убили больше гражданских, чем военных.
К теме 108 детей погибло из-за циничной войны России в Украине
Оставаясь в России, Nestle спонсирует военные преступления
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба показал компании Nestle, что она спонсирует, оставаясь работать в России.
Отказываясь прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет продолжить захватническую войну России в Европе. Долгосрочный ущерб репутации компании пропорционален масштабам российских военных преступлений в Украине (огромным). Не поздно изменить свое мнение, Nestle,
– отметил Кулеба.
На фото, которое опубликовал министр, говорится, что лозунг, которым компания себя позиционирует – "Хорошая еда. Хорошая жизнь". Однако позиция Nestle – спонсирование войны, которую развязал президент России Владимир Путин.
Заметьте – Nestle не видит ничего не этичного в работе в России