Не позволяйте Путину превратить Украину в Сирию, – Кулеба на заседании глав МИД НАТО

Россия продолжает жестоко атаковать Украину. Из-за ночных обстрелов по Запорожской АЭС страны НАТО срочно созвали заседание.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на внеочередном заседании министров иностранных дел стран НАТО призвал их действовать сейчас, пока не поздно.

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Не разрешите Путину превратить Украину в Сирию. Мы готовы к борьбе. Мы будем продолжать борьбу. Но нам сейчас нужны партнеры, которые бы нам помогали конкретными, решительными и быстрыми действиями,

– сказал министр.

По итогам заседания НАТО решили ввести сильнейшие санкции за все время. Однако в просьбе Украины закрыть небо над нашей территорией было отказано. Свою позицию объяснили нежеланием прямого вмешательства в войну с Россией.

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