Не позволяла детям спать в зале ожидания: работницу вокзала в Запорожье уволили

Работницу зала ожидания вокзала "Запорожье-1" уволили после того, как она попала в скандал. Женщина не разрешала спать детям, когда те вместе с мамой ждали поезд.

Работница говорила, что зал для отдыха, а не сна

Инцидент произошел в июле 2021 года. Видео разговора женщины и работницы вокзала опубликовали в интернете.

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Женщина с детьми купила билеты на поезд, который отправлялся в 03:55. Она решила подождать его в платном зале повышенного комфорта. Уставшие дети сразу же уснули. В то же время работники железной дороги и администратор комнаты требовали, чтобы мать разбудила детей. Мол, в правилах написано, что спать в зале ожидания нельзя.

Работников привлекли к дисциплинарной ответственности

Видео увидели в Офисе омбудсмена. Во время проверки установили, что работница железной дороги безосновательно превысила свои полномочия и нарушила требования работы вокзала. Ее уволили с должности.

Остальные 2 работника вокзала не повлияли на разрешение конфликта. За это их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Случай проработали со всеми работниками филиала "Вокзальная компания" и отметили безусловное выполнение своих должностных обязанностей с целью недопущения нарушения прав граждан,

– подчеркнули в Офисе омбудсмена.

Кроме того, уполномоченный по правам человека направил письмо и.о. главы правления АО "Укрзализныця" с требованием уделять первоочередное внимание обеспечению интересов ребенка.

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