Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Украине не стоит ожидать скорой деоккупации Крыма и Донбасса. Он также назвал Донбасс "пятым и лишним колесом" для России.

Своим прогнозом относительно оккупированных территорий Украины Лукашенко поделился во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщает 24 канал.

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Почему Лукашенко не верит в то, что Украина сможет вернуть Крым

По его словам, в ближайшее время Украина вернуть Крым не сможет. В частности, отвечая на вопрос журналиста, вернет ли Россия Крым "при нашей жизни", Лукашенко заявил: "Конечно, нет".

С Донбассом проще. Донбасс – пятое колесо в телеге России, он ей совершенно не нужен. Он теперь и Украине не сильно нужен, исходя из того, как разворачиваются события,

– считает Лукашенко.

В то же время белорусский президент убежден, что у пятого президента Украины Петра Порошенко была возможность завершить войну на Донбассе. По его мнению, было множество моментов, когда можно было выкрутиться и стабилизировать ситуацию.

"Надо было сохранить лицо Путину и России. Надо было дать сохранить. А он пошел в лобовую атаку, к которой его подталкивали отдельные деятели Запада", – предположил Лукашенко.

Обратите внимание! Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в украинской власти не было желания защищать Крым в 2014 году. Он отметил, что на их месте воевал бы за свою территорию.

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