Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україні не варто очікувати швидкої деокупації Криму та Донбасу. Він також назвав Донбас "п'ятим і зайвим колесом" для Росії.

Своїм прогнозом щодо окупованих територій України Лукашенко поділився під час інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Про це повідомляє 24 канал.

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Чому Лукашенко не вірить в те, що Україна зможе повернути Крим

За його словами, найближчим часом Україна повернути Крим не зможе. Зокрема, відповідаючи на питання журналіста, чи поверне Росія Крим "за нашого життя", Лукашенко заявив: "Звичайно, ні".

З Донбасом простіше. Донбас – п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Він тепер й Україні не сильно потрібен, виходячи з того, як розгортаються події,

– вважає Лукашенко.

Водночас білоруський президент переконаний, що у п'ятого президента України Петра Порошенка була можливість завершити війну на Донбасі. На його думку, була безліч моментів, коли можна було викрутитись і стабілізувати ситуацію.

"Треба було зберегти обличчя Путіну і Росії. Треба було дати зберегти. А він пішов в лобову атаку, до якої його підштовхували окремі діячі Заходу", – припустив Лукашенко.

Зверніть увагу! Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що в української влади не було бажання захищати Крим у 2014 році. Він наголосив, що на їхньому місці воював би за свою територію.

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