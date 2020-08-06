Не за нашого життя: Лукашенко не вірить, що Росія поверне Україні Крим і Донбас
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україні не варто очікувати швидкої деокупації Криму та Донбасу. Він також назвав Донбас "п'ятим і зайвим колесом" для Росії.
Своїм прогнозом щодо окупованих територій України Лукашенко поділився під час інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону. Про це повідомляє 24 канал.
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Чому Лукашенко не вірить в те, що Україна зможе повернути Крим
За його словами, найближчим часом Україна повернути Крим не зможе. Зокрема, відповідаючи на питання журналіста, чи поверне Росія Крим "за нашого життя", Лукашенко заявив: "Звичайно, ні".
З Донбасом простіше. Донбас – п'яте колесо у возі Росії, він їй абсолютно не потрібен. Він тепер й Україні не сильно потрібен, виходячи з того, як розгортаються події,
– вважає Лукашенко.
Водночас білоруський президент переконаний, що у п'ятого президента України Петра Порошенка була можливість завершити війну на Донбасі. На його думку, була безліч моментів, коли можна було викрутитись і стабілізувати ситуацію.
"Треба було зберегти обличчя Путіну і Росії. Треба було дати зберегти. А він пішов в лобову атаку, до якої його підштовхували окремі діячі Заходу", – припустив Лукашенко.