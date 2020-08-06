Президент Білорусі Олександр Лукашенко запевнив, що не пропустить будь-які іноземні війська через свою територію. Він пообіцяв, що не дозволить цьому статися.

Таку заяву лідер Білорусі зробив під час інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону, повідомляє 24 канал.

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За словами президента Білорусі, схожу обіцянку він давав і п'ятому президенту України Петру Порошенку.

Це підлість. Білорусь відстоює іншу позицію. Швидше я до вас на тракторі приїду,

– сказав Олександр Лукашенко.

Що про це розповідав Олександр Турчинов

Відзначимо, що раніше колишній секретар РНБО Олександр Турчинов поділився деталями розмови з Олександром Лукашенком. Мовляв, той пообіцяв, що російські війська ніколи не увійдуть в Україну з території Білорусі. Натомість, він начебто пообіцяв, що якщо це станеться, він попередить про це українську владу за добу.

Водночас сам Лукашенко сказав, що обіцянок попередити Турчинова не давав, бо питання про вторгнення російських військ з території Білорусі ніколи не стояло.

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