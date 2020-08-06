Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не пропустит какие-либо иностранные войска через свою территорию. Он пообещал, что не позволит этому случиться.

Такое заявление лидер Беларуси сделал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, сообщает 24 канал.

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По словам лидера Беларуси, похожее обещание он давал и пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Это подлость. Беларусь отстаивает другую позицию. Скорее я к вам на тракторе приеду,

– сказал Александр Лукашенко.

Что об этом рассказывал Александр Турчинов

Отметим, что ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов поделился деталями разговора с Александром Лукашенко. Мол, тот пообещал, что российские войска никогда не войдут в Украину с территории Беларуси. Вместо этого, он якобы пообещал, что если это произойдет, он предупредит об этом украинскую власть за сутки.

В то же время сам Лукашенко сказал, что обещаний предупредить Турчинова не давал, потому что вопрос о вторжении российских войск с территории Беларуси никогда не стоял.

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