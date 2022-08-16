Зеленский призвал украинцев держаться подальше от складов россиян

россияне любят курить на своих объектах, из-за чего там часто возникает "хлопок". Гражданам Украины не стоит подвергать себя опасности, ведь врагу нравится наблюдать за "салютами" боеприпасов.

"Неосмотрительность" россиян и меткость ВСУ провоцируют мощные взрывы на военных объектах врага. Нашим гражданам на оккупированных территориях следует позаботиться о своей безопасности.

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Безопасность жителей на оккупированных территориях

Президент Владимир Зеленский в своем традиционном обращении к украинцам сообщил, что ежедневно появляются сообщения о взрывах на территории, временно оккупированной россиянами. Потери врага – всегда хорошие новости, которые не должны сопровождаться опасностью для наших граждан.

Я прошу сейчас всех наших людей в Крыму, других регионах на юге государства, в оккупированных районах Донбасса и Харьковщины быть очень внимательными. Пожалуйста, не приближайтесь к военным объектам российской армии и всем местам, где они хранят боеприпасы и технику, где держат свои штабы,

– призвал Зеленский.

Он добавил, что причины взрывов могут быть совершенно разными, особенно потешные версии выдвигает российская пропаганда. Цель "хлопка" на оккупированных территориях одна – уничтожение логистики оккупантов, их боеприпасов, военной и другой техники, командных пунктов, это спасает жизнь наших людей.

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