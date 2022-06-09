Не "прилет": на железной дороге в Харькове вспыхнул масштабный пожар, дым окутал пол города

В Харькове на железной дороге вспыхнул пожар. Он вспыхнул еще до того, как в городе объявили воздушную тревогу и начались взрывы.

Пожар начался недалеко от ЮЖД за 30 минут до обстрела Харькова. Дым виден почти из любого уголка города. Об этом пишут местные телеграммы, сообщает 24 канал.

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Впоследствии стало известно, что загорелись складские помещения предприятия, расположенного возле колеи. Пока причины возгорания неизвестны, но отмечается, что "прилетов" туда не было.

Возле железной дороги в Харькове горит предприятие:

Город в дыму: закрывайте окна

Сейчас в разных уголках Харькова вспыхнули пожары – некоторые возникли из-за попадания вражеских ракет, некоторые – по другим причинам.

Жителей города призывают не открывать окна.

Теперь пожары в Харькове возникают чуть ли не каждый день

Из-за постоянных обстрелов и жаркой погоды, спасателям приходится ежедневно ликвидировать возгорание. 8 июня в результате вражеских обстрелов около 23:00 по городу вспыхнули пожары. Горели здания кафе, продовольственный магазин и школьная библиотека Новобаварского района Харькова. Частичные повреждения получила и здание школы.

Общая площадь пожаров составила около 500 квадратных метров. Для их ликвидации было привлечено 9 единиц пожарно-спасательной техники и 50 чрезвычайников. Все возгорания сумели ликвидировать в 3:10. К сожалению, тогда погибли 2 человека, а еще 4 – получили травмы.

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Пожары в регионе:

Кроме Харькова, с 8 на 9 июня пожары произошли в Чугуевском, Изюмском, Богодуховском и Харьковском районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, мастерская, сеновал, складские здания, гаражи и автомобили, а также хвойные леса.

На 9 июня известно, что горит лес под Балаклеей.

По состоянию на обед 9 июня спасатели вместе с работниками местного лесхоза локализовали один из трех очагов пожара вблизи села Андреевка Изюмского района.

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