Не примем навязанного Украине мира, – Шольц в Давосе
Источник:DW
Мир не согласится с миром в Украине на условиях, которые будет диктовать Россия. Путин не должен победить, и он не сможет этого сделать.
Мир не примет "навязанный" Россией мир
Такое заявление озвучил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
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Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем,
– сказал Шольц.
Он подчеркнул, что Путин будет вести переговоры о мире только в том случае, когда поймет, что не может сломать оборону украинцев. В то же время канцлер отметил, что НАТО не будет делать ничего такого, что могло бы сделать Североатлантический союз стороной конфликта.
Путину не разрешат выиграть эту войну
Шольц отметил, сейчас на карту поставлена не только судьба Украины, но и международный порядок.
Наша цель очень ясна – мы не можем позволить Путину выиграть эту войну, и я уверен, что он не выиграет ее,
– подчеркнул немецкий канцлер.
Он отметил, что перспектива захвата Россией всей Украины кажется менее вероятной, чем в начале войны, благодаря украинским силам и поддержке международного сообщества.
Ядерное государство не имеет права "перерисовывать" границы
Шольц добавил, что "ядерное государство действует так, будто оно имеет право перерисовывать границы". Однако это империализм, который угрожает вернуть нас в то время, когда война была общим инструментом политики».
Кратко о позорных призывах договориться с Россией
- Вчера, министр МИД Дмитрий Кулеба в Давосе заявил, что многие в НАТО "потеряли моральное и профессиональное право" на то, чтобы делать какие-либо комментарии по Украине.
- Заявление прозвучало в контексте того же "навязанного" мира украинцам. Ведь некоторые мировые лидеры позволили себе заявления о том, что Украина должна уступить территории ради мира с Россией.
- В частности, эксгоссекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Украина должна отдать часть территорий России , чтобы достичь мира с Россией.
- Предварительно позорным заявлением "уступить территории", чтобы "сохранить лицо" Путину прославился президент Франции Эммануэль Макрон.