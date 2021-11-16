Не пришло время, – Филарет поддерживает вакцинацию, но сам прививки не сделал

16 ноября 2021 , 08:11
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Источник:

24 канал

Почетный патриарх Филарет заявил, что поддерживает вакцинацию против коронавируса, потому что этого "требует медицина". Однако сам он пока не планирует прививаться.

Вакцинируюсь, если нужно будет, – Филарет

Патриарх уже переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

К теме Божья кара за однополые браки: Филарет снова отличился заявлением о COVID-19

Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хотя сам я не вакцинировался. Ну, не пришло время,
– сказал Филарет.

Он отметил, что после перенесенной болезни чувствует себя хорошо. Именно поэтому патриарх пока не вакцинировался. В то же время на вопрос ведущей, планирует ли вакцинироваться, Филарет ответил: "Не против этого, если нужно будет".

Высказывания патриарха о коронавирусе

  • В начале пандемии Филарет заявил, что COVID-19 – это божья кара за однополые браки. Такое высказывание вызвало негодование общества.
  • Сам патриарх постоянно выступал против закрытия храмов во время карантина. На Пасху 2020 он провел службу без соблюдения противоэпидемиологических норм. Верующих Филарет причащал с одной ложки.
  • В сентябре 2020 года у патриарха обнаружили коронавирус. В больнице у него диагностировали воспаление легких.
  • Кстати, даже после болезни Филарет не изменил своего отношения к ней. Он до сих пор убежден, что виноваты во всем – геи и коррупционеры.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский рассказал о еще одном стимуле для вакцинации у украинцев. Так, государство выплатит по 1 тысяче гривен тем, кто сделал 2 прививки. Потратить деньги можно будет на конкретные сферы: креативный, спортивный и транспортный секторы экономики, а также путешествия по Украине. Стартует такой "подарок" от государства символически – с 19 декабря.
Автор: Софія Мінджоса