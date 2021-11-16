Не пришло время, – Филарет поддерживает вакцинацию, но сам прививки не сделал

Почетный патриарх Филарет заявил, что поддерживает вакцинацию против коронавируса, потому что этого "требует медицина". Однако сам он пока не планирует прививаться.

Вакцинируюсь, если нужно будет, – Филарет

Патриарх уже переболел коронавирусом. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Я поддерживаю вакцинацию, потому что этого требует медицина. Хотя сам я не вакцинировался. Ну, не пришло время,

– сказал Филарет.

Он отметил, что после перенесенной болезни чувствует себя хорошо. Именно поэтому патриарх пока не вакцинировался. В то же время на вопрос ведущей, планирует ли вакцинироваться, Филарет ответил: "Не против этого, если нужно будет".

Высказывания патриарха о коронавирусе

В начале пандемии Филарет заявил, что COVID-19 – это божья кара за однополые браки. Такое высказывание вызвало негодование общества.

Сам патриарх постоянно выступал против закрытия храмов во время карантина. На Пасху 2020 он провел службу без соблюдения противоэпидемиологических норм. Верующих Филарет причащал с одной ложки.

В сентябре 2020 года у патриарха обнаружили коронавирус. В больнице у него диагностировали воспаление легких.

Кстати, даже после болезни Филарет не изменил своего отношения к ней. Он до сих пор убежден, что виноваты во всем – геи и коррупционеры.