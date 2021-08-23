Не признаем незаконную аннексию Крыма Россией, – в ЕС обеспокоены милитаризацией полуострова

Европейский Союз в дальнейшем не планирует признавать незаконную аннексию Крыма. Председатель Евросовета Шарль Мишель призвал Россию остановить насильственную интеграцию полуострова.

Такое мнение Мишель озвучил во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа. Председатель Европейского совета выразил позицию от всего ЕС.

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"Мы не признаем незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Мы будем продолжать нашу политику непризнания и выступать против любых нарушений международного права", – отметил Мишель.

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По словам политического деятеля, главной целью ЕС по состоянию на сейчас является недопущение легитимизации незаконной аннексии Крыма. Европейцы планируют помочь Украине преодолеть последствия оккупации полуострова Россией.

Председатель Евросовета подчеркнул, что вопрос Крыма должен оставаться на повестке дня в международном сообществе. Он призвал Россию остановить свою деятельность на полуострове, которая продолжает начатую аннексию.

"Милитаризация региона вызывает беспокойство. Мы должны противодействовать попыткам России насильственно интегрировать Крым в свои границы", – акцентировал Мишель.

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