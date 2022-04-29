Не прячемся за деревом, как другие страны? – лидер Азербайджана о поддержке Украины

Глава Азербайджана заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины. В этом контексте Ильхам Алиев призвал другие страны "не прятаться за деревом".

Об этом Алиев сказал на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

Важно Шантаж не удался: Азербайджан отказался платить за газ России рублями

О поддержке Украины и отношениях с Россией

Президент Азербайджана подчеркнул, что принципы международного права должны быть справедливы для всех стран.

Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, как и другие страны, и открыто заявляем об этом, не прячемся за деревом. Да, мы не отрицаем, что у нас хорошие отношения с Россией. Принципы международного права ни в коем случае не должны искажаться из-за политического превосходства,

– сказал Алиев.

По словам главы государства, международное сообщество избирательно относилось к Азербайджану по поводу его территориальной целостности.

Как Азербайджан помогает Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что глава Азербайджана Ильхам Алиев всегда поддерживал и поддерживает Украину , а страна оказывает гуманитарную и медицинскую помощь.

В то же время, Зеленский понимает, что с точки зрения вооружения Азербайджану сложно помогать Украине. Все из-за Нагорного Карабаха с историческими и сложными вопросами.

Интересно – Азербайджан поможет Украине горючим для посевной: смотрите видео