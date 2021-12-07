"Не простые шахтеры": украинские военные готовятся к провокациям врага на праздники

С начала декабря в Луганской области не слышны обстрелы, однако украинские воины несут службу в усиленном режиме. Обычно на праздники враг действует более агрессивно, поэтому в ВСУ готовятся к таким "поздравлениям".

Утро перед Днем Вооруженных сил Украины защитники Попаснянского направления начали с поздравлений. Лучших представителей подразделения собрали для награждения.

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Сразу после торжеств бойцы поспешили на передовую. В праздничные дни на фронте – полная боеготовность.

Когда какие-то даты – День армии, День защитников и защитниц Украины – с любой стороны готовимся к провокации. Переживаем и мы, и они, у всех усиленная бдительность,

– рассказал военнослужащий ВСУ Роман.

По словам командира 24 механизированной бригады ВСУ Сергея Поступальского, враг стреляет провокативно. Украинские военные понимают, что это не наступательные действия, поэтому следят и продолжают нести службу.

Поступальский: "Без сильной армии не будет сильного государства"

Командир подразделения Сергей Поступальский служит в армии 28 лет. Сначала его тяжело ранили, однако он нашел в себе силы вернуться в украинскую армию.

"С самого начала принял присягу на украинском языке на верность украинскому народу. Несмотря на то, что прошло всего несколько лет после развала Союза, ностальгии не было. Смотрел вперед и верил, что без сильной армии не будет сильного государства", – пояснил Поступальский.

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Самый старший в бригаде боец ​​с позывным "Федорович" - ему 61 ​​год. Кадровый военный более 20 лет назад ушел на пенсию, но когда на Востоке начались боевые действия, сидеть дома не смог.

Надо служить! Пока земля наша страдает от тех братьев ближних, нужно защищать! Должны отстоять, потому что грош цена нам тогда,

– убежден "Федорович".

Защитник делится опытом, полученным в Афганистане, с младшими бойцами. Говорит, что украинская армия сильно отличается от его советских воспоминаний.

"В советской армии было такое: "Туши танк до последнего снаряда". А тут люди помогают друг другу. Если кому-то тяжело или его "накрыли", я не буду спать и ждать, потому что это не моя смена, а прибегу и буду защищать. Здесь люди более сплочены, чем братья или одна семья", – заметил "Федорович".

Оккупанты не жалеют подразделение

Слаженно действовать украинским военным приходится часто. Уже 7 ротацию подряд оккупанты не жалеют подразделение.

"На те участки, куда заезжает бригада, всегда на наш фронт заезжают отдельные батальоны, усиленные взводы. Не простые шахтеры, а профессионалы", – подчеркнул военнослужащий ВСУ Роман.

. По состоянию на 6 декабря, российские оккупаны 5 раз нарушали режим тишины в направлении Песков, Екатериновки, Попасной, Шумов и Майорска. Били запрещенными минометами калибра 82 миллиметра и гранатометами. Украинские военные не пострадали и открыли ответный огонь.

Однако к обстрелам защитники Украины уже привыкли и четко понимают, к чему стремятся оккупанты. В то же время молчание врага смущает больше, ведь оно началось впервые с начала лета.