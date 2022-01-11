Салливан подчеркнул, что США стараются быть очень аккуратными в своих высказываниях. Вашингтон хочет наладить взаимодействие с Москвой.
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Важно, что был 8-часовой диалог, – посол США
В конце концов он (провал – 24 канал) может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны,
– заметил Салливан.
Лучший метод в переговорах, считает дипломат, – непубличные дискуссии вроде тех, что были в Женеве.
Главное о переговорах США и России в Женеве:
- В Швейцарии 10 января состоялись переговоры между представителями России и США.
- Россию представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, США – заместитель госсекретаря Венди Шерман.
- По словам Рябкова, консенсуса по основному требованию Кремля – нерасширению НАТО на восток – не было.
- Белый дом настаивает, что в Альянсе работает "принцип открытых дверей".
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