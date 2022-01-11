Салливан подчеркнул, что США стараются быть очень аккуратными в своих высказываниях. Вашингтон хочет наладить взаимодействие с Москвой.

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Важно, что был 8-часовой диалог, – посол США

В конце концов он (провал – 24 канал) может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны,

– заметил Салливан.

Лучший метод в переговорах, считает дипломат, – непубличные дискуссии вроде тех, что были в Женеве.

Обратите внимание! Салливан также отметил, что ситуацию вблизи границы Украины в США считают "чрезвычайной". Она не изменилась еще с ноября 2021 года, когда директор ЦРУ Уильям Бернс был в Москве.

Главное о переговорах США и России в Женеве:

В Швейцарии 10 января состоялись переговоры между представителями России и США.

Россию представлял заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, США – заместитель госсекретаря Венди Шерман.

По словам Рябкова, консенсуса по основному требованию Кремля – нерасширению НАТО на восток – не было.

Белый дом настаивает, что в Альянсе работает "принцип открытых дверей".

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