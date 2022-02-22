"Не распространять информацию о перемещении войск": украинцы организовали флешмоб-призыв

На фоне угроз со стороны России Министерство обороны просит украинцев не распространять информацию о перемещении войск ВСУ. В сети устроили флешмоб-призыв на эту тему.

Передвижение армии Украины должно быть тайным, поэтому нельзя распространять эту информацию в соцсетях. Это может сыграть на руку врагу.

Важно Путин поручил ввести войска на оккупированный Донбасс – якобы для мира

Флешмоб-призыв

Украинцы активно делятся этой просьбой Минобороны. Они распространяют призыв в ленте фейсбука, твиттера и инстаграма.

24 канал также напоминает читателям о важном.



Лучше распространять информацию о перемещении врага

Украинцы отмечают, что лучше фиксировать и распространять перемещения российских войск, если будет выпадать такая возможность. Особенно это касается людей, которые живут на оккупированных территориях.

При этом следует заботиться о мерах безопасности. Советуют не хранить файлы на смартфоне.

Не распространять информацию о передвижении ВСУ / Фото Tetiana KS

Что этому предшествовало

21 февраля Владимир Путин объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины. Он подписал постановления о признании и "договоры о дружбе" с главарями боевиков.

Более того, в приказе Путин поручил ввести российские войска на территорию псевдореспублик для "соблюдения мира".

В Пентагоне предостерегли, что Россия может ввести войска на Донбасс уже 22 февраля. Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что новое вторжение России в Украину может состояться в ближайшие дни или часы.

Президент Владимир Зеленский созвал СНБО и консультируется с мировыми лидерами. Впоследствии глава государства должен выступить с обращением.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор.

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