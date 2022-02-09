Не рассматриваем этот сценарий, – Боррель о возможности наплыва беженцев в случае агрессии Росси

Жозеп Боррель заявил, что в ЕС не рассматривают сценарий, по которому в результате агрессии России государства Европы столкнутся с потоком беженцев из Украины. По его словам, Брюссель понимает призывы Киева избегать такой нервной риторики.

Об этом глава дипломатии Европейского Союза сообщил во время дискуссии в рамках "Бесед Жана Монне" под эгидой посольства Франции и Атлантического совета, которая состоялась в Вашингтоне.

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Таким образом Жозеп Боррель ответил на вопрос, что ЕС планирует делать, если в Украине повторится сценарий бывшей Югославии, когда из страны в результате войны выехали 10% населения.

Вы просчитываете худший сценарий. Но украинцы – это люди, которые могут путешествовать в Европу без виз. Мы имеем несколько стран в нашем соседстве, которые имеют безвизовый режим. Поэтому украинцы могут приезжать в Европу без каких-либо дополнительных разрешений. В кризисной ситуации, если украинцы захотят поехать в Европу – они свободны от виз. Но мы определенно не рассматриваем это как наиболее вероятный сценарий,

– сказал он.

"Я бы сказал, что больше будет кричать: "О боже, миллионы украинцев придут!", – тогда уже Украина будет просить нас несколько снизить интенсивность наших высказываний", – продолжил дипломат.

Призывы Киева – понятны

Жозеп Боррель отметил, что призывы со стороны Киева о нераспространении паники – понятны.

Они не говорят нам, чтобы мы не волновались. Они говорят – будьте обеспокоены, но старайтесь контролировать ваши нарративы. Потому что эти нарративы наносят им финансовый ущерб. Абсолютно нормально, что украинцы обеспокоены финансовыми последствиями даже не войны, а только этих разговоров о войне. Они страдают финансово. Капитал – это такая вещь, которая исчезает очень быстро,

– добавил чиновник.

Войска России вблизи Украины

Журналист Юрий Бутусов заявил, что Россия до сих пор не начала отвод своих войск от границы Украины. Однако агрессор в последнее время и не перебрасывает туда дополнительные силы.

В Белом доме уверяют, что в случае российского вторжения в Украину "Северного потока-2" не будет существовать. Под вторжением трактуют пересечение границы танками и войсками.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки, между тем говорят, что не имеют точных данных о наступлении на Украину, потому что "трудно угадать, что в голове у Путина".

Блог Екатерины Соляр "Такие дела" о вероятном вторжении России: видео

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.