Не разговаривали 2 года, но говорили долго и предметно, – Зеленский о разговоре с Лукашенко

Владимир Зеленский прокомментировал разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они общались впервые за 2 года.

Об этом глава государства рассказал в своем новом обращении вечером 27 февраля, сообщает 24 канал. Зеленский говорит, что разговор был очень предметным.

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Что рассказал украинский президент

Как отметил политик, он подробно объяснил Лукашенко невозможность столкновения наших стран. "Я не хочу, чтобы ракеты, самолеты и вертолеты летели в Украину из Беларуси. Я не хочу, чтобы шли войска в Украину из Беларуси. И он меня заверил в этом", – добавил Зеленский.

Моя задача как президента – защитить наше государство. И вы увидели в течение этих жестких дней, как мы эту задачу выполняем,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский и Лукашенко договорились о переговорах между Украиной и Россией на украинско-белорусской границе. Делегации встретятся без предварительных условий в районе реки Припять.

Зеленский о разговоре с Лукашенко: смотрите видео

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