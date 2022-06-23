Не разрешат ввозить: Турция проверяет информацию о краже Россией украинского зерна

Анкара серьезно относится к заявлениям о воровстве украинского зерна Россией и расследует эти обвинения. И не позволит ввозить в страну украденное зерно.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Анкаре.

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Турция не будет покупать украденное зерно

Мы серьезно относимся к каждому заявлению и серьезно их расследуем. Мы каждый раз сообщаем о результате, особенно украинской стороне,

– сказал Чавушоглу.

Чавушоглу заявил, что Турция будет выступать против того, чтобы Россия или любая другая страна воровали украинское зерно или другие товары и незаконно продавали их на международные рынки. "Мы, как Турция, не позволим, чтобы эти товары поступали нам", – сказал он.

Отметим, что 3 июня посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкие покупатели были среди тех, кто получал зерно, которое Россия украла у Украины и добавил, что обратился за помощью к Турции для выявления и наказания лиц, ответственных за грузы.

Россия ворует украинское зерно и блокирует порты

На Россию и Украину приходится около трети мировых поставок пшеницы. Поэтому экспорт аграрной продукции важен для наполнения бюджета Украины, а Россия пытается ослабить экономику Украины, поэтому не дает экспортировать зерновые, блокирует украинские порты в Черном море, лишила Украину выхода к Азовому морю и разрушает железнодорожную инфраструктуру.

Турция активно участвует в переговорах между Украиной и Россией по разблокированию морских путей для зерна. Но пока результатов мало, на последних состоявшихся 22 июня переговорах Турция и Россия якобы договорились продолжать консультации по безопасному отправлению судов из украинских портов. Пока Украина не участвует в этих переговорах

Также россияне активно разворовывают украинское продовольствие. По словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, захватчики украли более полумиллиона тонн зерна с временно захваченных территорий Украины.

Кстати – ворованное зерно из Украины уже в сирийском порту: смотрите видео