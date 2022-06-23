Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Великобританії Ліз Трасс в Анкарі.

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Туреччина не купуватиме крадене зерно

Ми серйозно ставимося до кожної заяви і серйозно їх розслідуємо. Ми кожен раз повідомляємо про результат, особливо українську сторону,

– сказав Чавушоглу.

Чавушоглу заявив, що Туреччина виступатиме проти того, щоб Росія чи будь-яка інша країна крала українське зерно чи інші товари та незаконно продавала їх на міжнародні ринки. "Ми, як Туреччина, не дозволимо, щоб ці товари надходили до нас", – сказав він.

Зазначимо, що 3 червня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що турецькі покупці були серед тих, хто отримував зерно, яке Росія вкрала в України та додав, що він звернувся за допомогою до Туреччини для виявлення та покарання осіб, які відповідальні за вантажі.

Росія краде українське зерно та блокує порти

На Росію та Україну припадає майже третина світових поставок пшениці. Тому експорт аграрної продукції важливий для наповнення бюджету України, а Росія намагається послабити економіку України, через це не дає експортувати зернові, блокує українські порти в Чорному морі, позбавила Україну виходу до Азовського моря та руйнує залізничну інфраструктуру.

Туреччина бере активне посередництво в переговорах між Україною та Росією щодо розблокування морських шляхів для зерна. Але поки результатів мало, на останніх переговорах, які відбулися 22 червня, Туреччина та Росія нібито домовилися продовжувати консультації щодо безпечного відправлення суден з українських портів. Наразі Україна не бере участі в цих перемовинах

Також Росіяни активно розкрадають українське продовольство. За словами заступника міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, загарбники вкрали понад пів мільйона тонн зерна із тимчасово захоплених територій України.

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