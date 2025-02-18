Не "редкоземами" едиными: эксперты обнаружили еще одну сферу интересов инвесторов в Украине

Дискуссия о привлечении инвестиций в Украину через разработку недр совместно с международными партнерами и союзниками обошла вниманием очень перспективный сегмент, где уже сейчас наблюдается настоящий инвестиционный бум.

Журналисты Telegraf пишут, что это добыча минеральных вод: этот сегмент FMCG-продукции не просто потерпел наименьший спад в результате полномасштабной войны, а даже несмотря на все угрозы стал настоящим магнитом для инвесторов – внутренних и международных, информирует 24 Канал.

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На рынке бутилированной воды уже работают мировые гиганты Coca-Cola, PepsiCo, выражали заинтересованность в приобретении "водных" активов Nestle и Danone. Активно вкладываются в развитие производства воды и отечественные инвесторы. В 2025 году собирается запустить новый завод по производству минеральной воды "Трускавецкая" владелец Dragon Capital Томаш Фиала с анонсированными инвестициями более 20 миллионов долларов. Игрок №2 на рынке воды – компания "Карпатские минеральные воды", анонсирует масштабирование производства с инвестициями также около 20 миллионов долларов. Владелец Global Spirits (алкобренд "Хотица") Евгений Черняк инвестирует 6 миллионов долларов в развитие водных брендов "Мороша", "Tetri", "Мальва" и "Alpina".

Флагманские ритейл-операторы активно расширяют портфель собственных private labels именно в сегменте воды – это подтверждает устойчивый спрос и его устойчивый рост. Этот рынок в период кризисов и даже войны интересен для инвестиций.

Сектор (производства воды и напитков – 24 Канал) имеет привлекательный вид, поскольку относится к индустрии стабильного спроса. Потенциал экспорта может заинтересовать как стратегических, так и портфельных инвесторов,

– заявил известный экономист и финансовый аналитик Эрик Найман.

В чем же секрет инвестиционной привлекательности украинского рынка безалкогольных напитков и прежде всего производства фасованной воды?

Даже во время войны спрос на фасованную питьевую воду в Украине "просел" лишь на 18%, тогда как, например, на крупы, овощи, фрукты и т.д. – упал на 30 – 45%. В течение 2023 года на рынке уже наблюдался рост, по результатам 2024 года рынок почти восстановился до показателей довоенного уровня, а рост в течение года в объемах продукции превышает 17%, в денежном выражении – 32%.

Украина имеет идеальные возможности для дальнейшего роста этого бизнеса. Среди них потенциал увеличения внутреннего потребления – украинцы больше беспокоятся о здоровье. Есть значительные экспортные возможности, ведь не все страны Европы могут похвастаться качеством воды – именно поэтому в Европе и мире уровень потребления бутилированной воды для питья и приготовления пищи вдвое-втрое превышает показатели Украины.

Крупных системных инвесторов может заинтересовать готовый бизнес с прочными рыночными позициями. Еще до войны они проявляли интерес к IDS Ukraine, которая известна своими брендами "Моршинская" и "Миргородская", потому что позволяла моментально занять лидерские позиции на рынке. Сейчас активы компании арестованы, однако уже весной они могут перейти в собственность государства и в дальнейшем пополнить список активов для разгосударствления.

IDS Ukraine является лидером рынка фасованной воды с долей около 40%, что обеспечивает ей сильные позиции. Компания имеет мощные бренды ("Миргородская", "Моршинская") и хорошо развитую дистрибуционную сеть. Это делает ее интересной и для стратегических и портфельных инвесторов,

– оценивает ее инвестиционную привлекательность Эрик Найман.

Именно поэтому внимание крупных инвесторов и операторов рынка приковано к процессу в ВАКС, где решается вопрос об изъятии компании у российских владельцев в пользу Украины.

Государство за этот бизнес может выторговать миллиарды в процессе разгосударствления после решения ВАКСа и перехода компании в Фонд госимущества. Ведь приобретение крупного действующего оператора рынка бесспорно заинтересует системных инвесторов, в том числе международных. Такая инвестиция вернется гораздо быстрее, чем разработка "с нуля" более чем 500 задокументированных месторождений минеральных вод, расположенных в разных регионах Украины.