Такое мнение высказал 24 Каналу ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук и банкир Александр Савченко, отметив, что отвергать предложение Дональда Трампа нельзя. Однако его нужно изменить таким образом, чтобы оно приносило выгоду Украине.

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Пришло время применить модель базового дохода

"Я бы предложил очень простую модель. Все, кто хочет добывать редкоземельные металлы, должны покупать у государства лицензию. Мы можем предложить американцам бесплатно получать эти лицензии в случае их серьезных инвестиций. Нам не надо бояться этого, если все будет правильно оформлено", – подчеркнул банкир.

Савченко считает, что для того, чтобы получить редкоземельные металлы на сумму 500 миллиардов долларов, нужно вложить в добычу не менее 50 – 100 миллиардов долларов. Это большая сумма, чем та, что получила Украина в виде иностранных инвестиций за все время существования.

Поэтому волноваться не нужно. Если американцы будут действительно добывать на этих территориях очень ценные металлы, они создадут предприятия. Там будут работать наши люди, получать зарплату, платить налоги с этой зарплаты,

– пояснил доктор экономических наук.

В то же время по его словам, может возникнуть вопрос относительно Конституции Украины, которая предусматривает: все, что есть в земле и даже на земле принадлежит всем украинцам, а не только владельцам, которые приобрели лицензию на добычу.

Пришло уже время нам первым применить модель базового дохода, когда все украинцы будут получать выгоду от продажи всего, что есть под землей и над ней. Даже от продажи биржевых сельскохозяйственных товаров,

– подчеркнул он.

Например, коммерческая компания продает на биржу пшеницу и 2% от цены продажи идет на счета всех украинцев. Такая же модель может действовать в отношении продажи газа, редкоземельных материалов.

Тогда, по его мнению, возможно гармонизировать интересы всех украинцев и бизнеса, который будет инвестировать, эксплуатировать, получать прибыль и его частью будет делиться, без участия государства, непосредственно с людьми. Это концепция безусловного базового дохода, и нам надо к ней переходить,

– сказал Александр Савченко.

Против таких инвестиции, добавил он, никто не будет возражать, потому что каждый украинец будет иметь выгоду.

Отметим, что политолог Валерий Дымов назвал нормальным соглашение по обмену американской военной помощи на редкоземельные металлы Украины. По его мнению, нашей стране "нужны инвестиции, а инвесторам гарантии". К тому же без инвестиций Украина не сможет самостоятельно добывать редкоземельные металлы.