Таку думку висловив 24 Каналу ректор Міжнародного інституту бізнесу, доктор економічних наук та банкір Олександр Савченко, зазначивши, що відкидати пропозицію Дональда Трампа не можна. Проте її потрібно змінити таким чином, щоб вона приносила зиск Україні.

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Прийшов час застосувати модель базового доходу

"Я б запропонував дуже просту модель. Всі, хто хоче видобувати рідкісноземельні метали, мають купувати у держави ліцензію. Ми можемо запропонувати американцям безкоштовно отримувати ці ліцензії у разі їх серйозних інвестицій. Нам не треба боятися цього, якщо все буде правильно оформлено", – наголосив банкір.

Савченко вважає, що для того, щоб отримати рідкісноземельні метали на суму 500 мільярдів доларів, потрібно вкласти у видобуток щонайменше 50 – 100 мільярдів доларів. Це більша сума, ніж та, що отримала Україна у вигляді іноземних інвестицій за весь час існування.

Тому хвилюватися не потрібно. Якщо американці будуть дійсно видобувати на цих територіях дуже коштовні метали, вони створять підприємства. Там будуть працювати наші люди, отримувати зарплату, платити податки з цієї зарплати,

– пояснив доктор економічних наук.

Водночас за його словами, може виникнути питання щодо Конституції України, яка передбачає: все, що є в землі і навіть на землі належить всім українцям, а не лише власникам, які придбали ліцензію на видобуток.

Прийшов уже час нам першим застосувати модель базового доходу, коли всі українці будуть отримувати зиск від продажу всього, що є під землею і над нею. Навіть від продажу біржових сільськогосподарських товарів,

– підкреслив він.

Наприклад, комерційна компанія продає на біржу пшеницю і 2% від ціни продажу іде на рахунки всіх українців. Така само модель може діяти щодо продажу газу, рідкісноземельних матеріалів.

Тоді, на його думку, можливо гармонізувати інтереси всіх українців і бізнесу, який буде інвестувати, експлуатувати, отримувати прибуток і його частиною буде ділитися, без участі держави, безпосередньо з людьми. Це концепція безумовного базового доходу, і нам треба до неї переходити,

– сказав Олександр Савченко.

Проти таких інвестиції, додав він, ніхто не буде заперечувати, тому що кожний українець матиме зиск.

Зазначимо, що політолог Валерій Димов назвав нормальною угоду щодо обміну американської військової допомоги на рідкісноземельні метали України. На його думку, нашій країні "потрібні інвестиції, а інвесторам гарантії". До того ж без інвестицій Україна не зможе самостійно видобувати рідкісноземельні метали.