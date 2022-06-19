"Не Россия спасла Казахстан, кланяться в ноги не будем", - Токаев снова остро ответил Путин

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев удалился в открытую конфронтацию с российским диктатором Путиным. От России начали отворачиваться "союзники", в поддержку которых они так надеялись.

Президент Казахстана прямо перед Путиным отказался признавать легитимность так называемых "ДНР" и "ЛНР". Он открыто назвал их квазиреспубликами и заверил, что никакого признания от Казахстана они не получат.

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Россия Казахстан не спасала

Впрочем, на этом Токаев не остановился и нанес очередной удар русской пропагандистской мифологии. Его очередное заявление поднимет в Кремле еще одну бурю.

Президент Казахстана считает, что попытки "некоторых лиц" в России приписать себе "спасение Казахстана" от состоявшихся в январе 2022 года протестов ошибочны. Он заявил, что россиянам в ноги никто кланяться не собирается.

Он напомнил, что в Казахстан зашел ограниченный контингент ОДКБ, в котором Россия даже не лидер, а просто один из участников.

России некоторые лица переворачивают всю эту ситуацию, утверждая, что "Россия спасла Казахстан", а Казахстан теперь должен вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные соображения, далекие от реальности. Именно ОДКБ, где Казахстан является активным участником,

– заявил Токаев.

Пока у пропагандиста, принимавшего интервью у Токаева, отвисла челюсть от услышанного, президент Казахстана продолжил свой спич и добавил, что многие заявления от правящей верхушки России просто "произвольные выдумки".

Он напомнил, что силы ОДКБ были в Казахстане не более 10 дней и не произвели ни одного выстрела, поскольку ранее было договорено, что в силовых действиях ограниченный контингент никакого участия не будет.

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Русские совершили безумный штурм Тошковки, что около Северодонецка. Им удалось прорваться в город, но наша артиллерия вынудила врага отступить .

Оккупанты ударили по Очакову в надежде разрушить порт. К сожалению, один человек погиб.

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