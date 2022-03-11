"Не рвись сюда! На убой отправляют! Это не Сирия…": перехваченный разговор оккупантов

Правоохранители перехватили разговор еще одного российского оккупанта. Он жаловался своему товарищу, что их в Украине уничтожает ВСУ.

Россиянин советует своим оркам сюда даже не рваться, потому что "отправят на убой".

Важно Слышали в радиоэфире, что одну из наших бригад полностью уничтожили, – пленные россияне

Гоняют орков как щенков

Солдат жалуется, что украинская армия уничтожает их каждый день, а орки ничего не могут сделать, потому что у них нет ни сил, ни средств.

Честно, не рвись сюда... На убой отправляют, нах*й. Это не Сирия них*я,

– сказал оккупант.

Он добавил, что украинские бойцы гоняют россиян как щенков. Оккупанты последнюю неделю спали в лесу.

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