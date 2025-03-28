Не с Путиным, потому что это "пинг-понг": Зеленский прокомментировал возможность переговоров с Россией

Украина во время проведения возможных переговоров с Россией по миру предпочитает разговор с кем-то из других представителей, а не с российским диктатором Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в пятницу, 28 марта, передает 24 Канал. В частности, он предполагает встречу с представителями российского бизнеса.

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С кем готова говорить Украина

По мнению украинского президента, Владимир Путин не даст никакую конкретику, если вести переговоры именно с ним.

Это как пинг-понг – то, что говорит Путин. Не всегда можно получить ответ. Я думаю, что в принципе мы согласились бы говорить не с ним, а с кем-то, кто представлял бы Россию. У России есть бизнесы, у них много регионов, включая отдельные серьезные направления бизнеса. Я думаю, мы бы с ними общались, если у них есть видение закончить войну, если они готовы идти вопреки тому, что Путин не хочет закончить (войну – 24 Канал),

– заявил он.