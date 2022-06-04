Не сдалась и спасала людей: Зеленский рассказал историю медсестры, потерявшей сына и мужа

Президент Владимир Зеленский в обращении в США рассказал трогательную историю медсестры Светланы Клименко, которая за время войны потеряла мужа и сына. Тем не менее, несмотря на личную боль, женщина жила и даже работала в больнице все дни оккупации.

Зеленский рассказал американцам эту историю, чтобы они поняли, чем нам стала эта война.

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Светлана потеряла сына и мужа

По его словам, Светлана Клименко работает медсестрой в больнице города Иванков Киевской области.

24 февраля в день полномасштабного российского вторжения, Светлана потеряла мужчину. Он работал фельдшером экстренной медицинской помощи и поехал по вызову в район, где российские войска пытались наступать на Киев. С того дня он считается пропавшим без вести,

– сказал президент

Война забрала и другого родного человека для Светланы – ее сына. Он погиб в Мариуполе.

Медсестра не сдалась и спасала людей

Зеленский подчеркнул, что с 24 февраля и по 1 апреля медсестра находилась в оккупации.

" Несмотря на боль потерь, она не опустила руки, не сдалась . Все время оккупации Светлана работала в больнице Иванкова и помогала спасать людей", - сказал он.

Когда президент встретился с ней, она призналась ему, что именно эта работа помогала ей держаться.

Спасение других стало смыслом его жизни. Светлана продолжает работать и сейчас, как и тысячи других врачей и медсестер, которые без выходных с 24 февраля спасают людей – детей, женщин и пожилых людей, потому что Россия не щадит никого,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что врачей нужно поддержать. В частности, чтобы им было чем и где лечить людей, Украине необходимы бронированные скорые, которые россияне не могут расстреливать.

Зеленский рассказал о медсестре Светлане Клименко:



Кстати, Светлану Клименко и других медсестер 12 мая Владимир Зеленский наградил . Ведь они с первого дня полномасштабной войны работают в сверхсложных условиях.



Владимир Зеленский наградил медсестер, боровшихся за жизнь людей / Фото ОП

Кто еще из медсестер получил награду от Зеленского

Оксана Баландина – вместе с мужем возвращались из ночного дежурства и попали под авиабомбардировку. Прикрыв собой любимого, она утратила обе ноги.

– вместе с мужем возвращались из ночного дежурства и попали под авиабомбардировку. Прикрыв собой любимого, она утратила обе ноги. Татьяна Тарасенко – продолжала работать, пока здание больницы не разрушили российские кафиры. Вместе с главной медицинской сестрой организовывали эвакуацию раненых и больных.

– продолжала работать, пока здание больницы не разрушили российские кафиры. Вместе с главной медицинской сестрой организовывали эвакуацию раненых и больных. Наталья Абашник – обеспечивала работу медицинских работников в жестких условиях бомбардировки Харькова.

– обеспечивала работу медицинских работников в жестких условиях бомбардировки Харькова. Ирина Вернигора – обеспечивала работу в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов Чернигова.

– обеспечивала работу в условиях жесткой бомбардировки и постоянных обстрелов Чернигова. Алла Монах – организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных. С первых дней войны и до того момента, пока здание медицинского учреждения не было разрушено.

– организовывала работу больницы и эвакуацию раненых и больных. С первых дней войны и до того момента, пока здание медицинского учреждения не было разрушено. Оксана Уманец – во время обстрелов больницы в Чернигове самостоятельно поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 килограммов в полной амуниции.

– во время обстрелов больницы в Чернигове самостоятельно поднимала в операционную бойца с оторванной конечностью весом 120 килограммов в полной амуниции. Людмила Гусак – организовала четкую и слаженную работу больницы. Благодаря ей медицинское учреждение стало центром получения и предоставления гуманитарной помощи.

– организовала четкую и слаженную работу больницы. Благодаря ей медицинское учреждение стало центром получения и предоставления гуманитарной помощи. Вера Целик – организовала работу родильного отделения в бомбоубежище при постоянных обстрелах и ракетных ударах по больнице. Принимала роды и все время была рядом с пациентами и их семьями.

– организовала работу родильного отделения в бомбоубежище при постоянных обстрелах и ракетных ударах по больнице. Принимала роды и все время была рядом с пациентами и их семьями. Мария Адаменко – оставалась на рабочем месте при отсутствии электроэнергии и водоснабжения, в условиях жесткой оккупации Иванкова. Больница помогала гражданским и раненым, выдавала медикаменты и гуманитарную помощь.

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