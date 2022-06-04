Зеленський розповів американцям цю історію, щоб вони зрозуміли, чим для нас стала ця війна.

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Світлана втратила сина та чоловіка

За його словами, Світлана Клименко працює медсестрою в лікарні міста Іванків на Київщині.

24 лютого в день повномасштабного російського вторгнення, Світлана втратила чоловіка. Він працював фельдшером екстреної медичної допомоги і поїхав на виклик у район, де російські війська намагалися наступати на Київ. З того дня він вважається безвісти зниклим,

– сказав президент

Війна забрала й іншу найріднішу людину для Світлани – її сина. Він загинув у Маріуполі.

Медсестра не здалася й рятувала людей

Зеленський наголосив, що від 24 лютого і по 1 квітня медсестра перебувала в окупації.

"Попри біль втрат, вона не опустила руки, не здалася. Весь час окупації Світлана працювала в лікарні Іванкова і допомагала рятувати людей”, – сказав він.

Коли президент зустрівся з нею, то вона зізналася йому, що саме ця робота допомагала їй триматися.

Порятунок інших став сенсом її життя. Світлана продовжує працювати і зараз, як і тисячі інших лікарів та медсестер, які без вихідних з 24 лютого рятують людей – дітей, жінок та літніх людей, бо Росія не шкодує нікого,

– заявив Зеленський.

Він зазначив, що лікарів треба підтримати. Зокрема, щоб їм було чим та де лікувати людей, Україні необхідні броньовані швидкі, які росіяни не можуть розстрілювати.

Зеленський розповів про медсестру Світлану Клименко:



До слова, Світлану Клименко та інших медсестер 12 травня Володимир Зеленський нагородив. Адже вони з першого дня повномасштабної війни вони працюють у надскладних умовах.



Володимир Зеленський нагородив медсестер, які боролися за життя людей / Фото ОП

Хто ще з медсестер отримав нагороду від Зеленського

Оксана Баландіна – разом з чоловіком поверталися з нічного чергування і потрапили під авіабомбардування. Прикривши собою коханого, вона втратила обидві ноги.

– разом з чоловіком поверталися з нічного чергування і потрапили під авіабомбардування. Прикривши собою коханого, вона втратила обидві ноги. Тетяна Тарасенко – продовжувала працювати, поки будівлю лікарні не зруйнували російські окупанти. Разом з головною медичною сестрою організовували евакуацію поранених та хворих.

– продовжувала працювати, поки будівлю лікарні не зруйнували російські окупанти. Разом з головною медичною сестрою організовували евакуацію поранених та хворих. Наталія Абашник – забезпечувала роботу медичних працівників в жорстких умовах бомбардування Харкова.

– забезпечувала роботу медичних працівників в жорстких умовах бомбардування Харкова. Ірина Вернигора – забезпечувала роботу в умовах жорсткого бомбардування та постійних обстрілів Чернігова.

– забезпечувала роботу в умовах жорсткого бомбардування та постійних обстрілів Чернігова. Алла Чернець – організовувала роботу лікарні та евакуацію поранених і хворих. З перших днів війни та до моменту, доки будівлю медичного закладу не було зруйновано.

– організовувала роботу лікарні та евакуацію поранених і хворих. З перших днів війни та до моменту, доки будівлю медичного закладу не було зруйновано. Оксана Уманець – під час обстрілів лікарні у Чернігові самотужки підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кілограмів в повній амуніції.

– під час обстрілів лікарні у Чернігові самотужки підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кілограмів в повній амуніції. Людмила Гусак – організувала чітку та злагоджену роботу лікарні. Завдяки їй медичний заклад став центром отримання та надання гуманітарної допомоги.

– організувала чітку та злагоджену роботу лікарні. Завдяки їй медичний заклад став центром отримання та надання гуманітарної допомоги. Віра Целик – організувала роботу пологового відділення в бомбосховищі при постійних обстрілах та ракетних ударах по лікарні. Приймала пологи та весь час була поруч з пацієнтами та їхніми сім’ями.

– організувала роботу пологового відділення в бомбосховищі при постійних обстрілах та ракетних ударах по лікарні. Приймала пологи та весь час була поруч з пацієнтами та їхніми сім’ями. Марія Адаменко – залишалась на робочому місці за відсутності електроенергії та водопостачання, в умовах жорсткої окупації Іванкова. Лікарня допомагала цивільним та пораненим, видавала медикаменти та гуманітарну допомогу.

Відео до теми – Зеленський відвідав поранених воїнів та нагородив медиків