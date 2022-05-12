Нині, 12 травня, у світі відзначають День медсестри. З першого дня повномасштабної війни вони працюють у надскладних умовах.

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12 травня глава держави вручив нагороди 10 жінкам-медсестрам, які рятували та рятують людей під бомбардуваннями, обстрілами, у підвалах та бомбосховищах.

З великою гордістю нагородив медичних сестер, які під час воєнної небезпеки самовіддано допомагали людям. Їхні історії заслуговують особливої уваги,

– наголосив він.

Що відомо про жінок, яким Зеленський вручив нагороди

Оксана Баландіна – разом з чоловіком поверталися з нічного чергування і потрапили під авіабомбардування. Прикривши собою коханого, втратила обидві ноги. Тетяна Тарасенко – продовжувала працювати, поки будівлю лікарні не зруйнували російські окупанти. Разом з головною медичною сестрою організовували евакуацію поранених та хворих. Наталія Абашник – забезпечувала роботу медичних працівників в жорстких умовах бомбардування Харкова. Ірина Вернигора – забезпечувала роботу в умовах жорсткого бомбардування та постійних обстрілів Чернігова. Алла Чернець – організовувала роботу лікарні та евакуацію поранених і хворих. З перших днів війни та до моменту, доки будівлю медичного закладу не було зруйновано. Оксана Уманець – під час обстрілів лікарні у Чернігові самотужки підіймала в операційну бійця з відірваною кінцівкою вагою 120 кілограмів в повній амуніції. Людмила Гусак – організувала чітку та злагоджену роботу лікарні. Завдяки їй медичний заклад став центром отримання та надання гуманітарної допомоги. Віра Целик – організувала роботу пологового відділення в бомбосховищі при постійних обстрілах та ракетних ударах по лікарні. Приймала пологи та весь час була поруч з пацієнтами та їхніми сім’ями. Світлана Клименко – за час війни втратила чоловіка та сина. Попри особистий біль, жила та працювала у медичному закладі всі дні окупації. Продовжує працювати й зараз. Марія Адаменко – залишалась на робочому місці за відсутності електроенергії та водопостачання, в умовах жорсткої окупації Іванкова. Лікарня допомагала цивільним та пораненим, видавала медикаменти та гуманітарну допомогу.

Вручення нагород відбувалось у новозбудованому корпусі Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ у Києві. Добудова корпусу здійснювалася в межах Національної програми "Велике будівництво".

Фото Офіс Президента:

Міноборони також вручило нагороди героїчним медсестрам

Цього ж дня медсестер вшанували й у Міністерстві оборони України. Заступниця міністра Ганна Маляр разом із командувачкою медичних сил Тетяною Остащенко вручила військовим медичним сестрам нагороди від імені міністра Олексія Резнікова та Головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

Фото Міноборони:

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