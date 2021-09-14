Не сдержал смех: Шмыгаль отреагировал на инициативу перехода Украины на латиницу

Дениса Шмыгаля спросили, что он думает о переводе украинского правописания на латиницу. Премьер-министр не сдержал улыбку.

Шмыгаль во время пресс-конференции предложил все спрашивать у секретаря СНБО Алексея Данилова, который выдвинул такую инициативу.

Кстати Переход на латиницу может длиться более 30 лет, – ученый о заявлении Данилова

Он даст все ответы. Спасибо,

– сказал Шмыгаль.

Переход на латиницу: что известно

Данилов в одном из интервью заявил, что Украина должна избавиться от кириллической азбуки и перейти на латиницу. По мнению политика, английский язык должен стать обязательным в Украине.

Пророссийские политики уже выразили свое возмущение по этому поводу и назвали это "идеей космического масштаба и космической глупости". Сам Данилов отметил, что "интересно наблюдать истерию ОПЗЖ". Секретарь СНБО в конце сообщения обратился к читателям на латыни: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda".

Сопредседатель Национальной комиссии по вопросам правописания 2015 – 2019 годов Максим Стриха отметил, что идея не новая. Латынь для украинского языка применяли еще с XVII века. Правда, по его словам, такой переход может длиться больше 30 лет.

В Институте украинского языка отметили, что украинская письменность много веков основывалась на кириллице, поэтому менять ее на формат латиницы является разрушением традиции. Убеждены, что теоретический переход Украины на латиницу можно назвать нонсенсом.