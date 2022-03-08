Не сейте панику, блокируйте пропаганду и имейте доступ к новостям: инфогигиена от Минцифры

В Минцифре дали украинцам ряд советов по инфогигиене. Они приблизят Украину к победе.

В Минцифре подчеркнули, что деньги на помощь ВСУ или населению необходимо перечислять только официальным учреждениям. В частности, через услугу "Помощь армии" в "Дії" или на портале.

Заметьте Для противодействия роспропаганде: Минцифры и Megogo запустили новую услугу – Дія TV

Советы от Минцифры

Не сообщать свое местонахождение и расположение наших военных по телефону или в мессенджерах. Враг может использовать эту информацию.

Позаботиться об источниках информации, чтобы узнать новости о последних событиях в Украине. В частности, можно использовать приложение Дія TV в приложении Дія, где 24/7.

Не распространять в соцсетях непроверенные новости.

Тщательно проверять информацию.

Не сеять панику.

Не писать в состоянии аффекта.

Попытаться успокоить близких, которые поддались панике или повелись на громкую "сенсацию".

Сообщать о российской пропаганде в соцсетях в чат-боте от СБУ @black_listUA_bot.

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