Не сейте панику, блокируйте пропаганду и имейте доступ к новостям: инфогигиена от Минцифры
8 марта 2022 , 15:33Читати новину українською
Источник:телеграм Минцифры
В Минцифре дали украинцам ряд советов по инфогигиене. Они приблизят Украину к победе.
В Минцифре подчеркнули, что деньги на помощь ВСУ или населению необходимо перечислять только официальным учреждениям. В частности, через услугу "Помощь армии" в "Дії" или на портале.
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Советы от Минцифры
- Не сообщать свое местонахождение и расположение наших военных по телефону или в мессенджерах. Враг может использовать эту информацию.
- Позаботиться об источниках информации, чтобы узнать новости о последних событиях в Украине. В частности, можно использовать приложение Дія TV в приложении Дія, где 24/7.
- Не распространять в соцсетях непроверенные новости.
- Тщательно проверять информацию.
- Не сеять панику.
- Не писать в состоянии аффекта.
- Попытаться успокоить близких, которые поддались панике или повелись на громкую "сенсацию".
- Сообщать о российской пропаганде в соцсетях в чат-боте от СБУ @black_listUA_bot.
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