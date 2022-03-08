У Мінцифри наголосили, що гроші на допомогу ЗСУ чи населенню необхідно перераховувати тільки офіційним установам. Зокрема, через послугу "Допомога армії" у Дії або на порталі.

Зауважте Для протидії роспропаганді: Мінцифри і Megogo запустили нову послугу – Дія TV

Поради від Мінцифри

  • Не повідомляти своє місце знаходження та розташування наших військових телефоном чи у месенджерах. Ворог може використати цю інформацію.
  • Подбати про джерела інформації, щоб дізнаватися новини про останні події в Україні. Зокрема, можна використати додаток Дія TV у додатку Дія, де 24/7.
  • Не поширювати у соцмережах неперевірені новини.
  • Ретельно перевіряти інформацію.
  • Не сіяти паніку.
  • Не пиcати у стані афекту.
  • Спробувати заспокоїти близьких, які піддалися паніці чи повелися на гучну "сенсацію".
  • Повідомляти про російську пропаганду у соцмережах у чат-бот від СБУ @black_listUA_bot.

ЗСУ захищають Україну

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