И не скажешь, что это когда-то было человеком, – Сухопутные войска показали уничтоженного врага

Бойцы Сухопутных войск показали, что ждет всех россиян, воюющих против Украины. В сети обнародовали кадры уничтоженного врага.

Утром 24 февраля Россия пошла на Украину официальной масштабной войной. С этого времени бойцы Вооруженных сил мужественно защищают родную землю.

Читайте также Россия несет огромные потери: уже 3 500 погибших, 200 кафиров – в плену

Сухопутные войска показали уничтоженного врага

Украинские защитники отбивают атаки, обезвреживают военную технику России и бойцов Владимира Путина. В Сухопутных войсках показали видео того, что может произойти с россиянами, если они и дальше будут убивать украинцев.

Враг за 2 дня хотел нас захватить, а так получилось, что за 2 дня превратился в биомассу,

– отметили украинские бойцы.

Из обнародованных кадров и не скажешь, что это когда-то было человеком.

Обезвреженный противник: смотрите видео

Противник несет потери

Российская армия несет в результате вторжения огромные потери. Украинские защитники по состоянию на утро 26 февраля обезвредили более 3500 вражеских бойцов. Кроме того, около 200 россиян попали в плен.

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.